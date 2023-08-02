Украинский дрон попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда

ВСУ попытались атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

Атака произошла минувшей ночью. Украинский катер был обнаружен и уничтожен, заявили в военном ведомстве.

Накануне ВСУ попытались атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами. Военные корабли, сопровождавшие морской транспорт, обезвредили катера.

Кроме того, Минобороны России сообщило о том, что ВСУ попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, которые контролировали судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

В ходе отражения атаки все три катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.