В ООН потребовали возобновить зерновую сделку

02 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России За рубежом Украина
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В ООН потребовали возобновить зерновую сделку

В кратком обзоре офиса главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) говорится, что черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена для стабилизации цен на мировых рынках, тогда как затянувшаяся пауза в ее продлении грозит усугублением проблем продовольственной безопасности.

В переданном ТАСС документе, в частности, говорится, что зерновая сделка подвергалась критике за непропорциональный экспорт в развитые страны и страны с развивающейся экономикой, а также за то, что не весь экспорт в рамках нее был направлен в развивающиеся страны. Основной целью черноморской зерновой инициативы является и должно быть обеспечение глобальной ценовой и рыночной стабильности, от чего наибольшую выгоду получат беднейшие и нуждающиеся страны.

Напомним, ранее зерновую сделку обсудили главы России и Турции. Последний назвал ее "мостом мира". "Прекращение ее действия на долгий срок не соответствует интересам какой-либо из сторон", - заявил Эрдоган. Он добавил, что "Турция продолжит прилагать активные дипломатические усилия для продолжения черноморской зерновой инициативы".

Теги: FAO, ООН, зерновая сделка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.08.2023 14:08 Мск Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию
Ранее 28.07.2023 16:00 Мск WSJ: Эрдоган не может "дозвониться" до Путина, чтобы обсудить зерновую сделку
Ранее 27.07.2023 16:00 Мск В МИД Уганды высказались о решении России по зерновой сделке
Ранее 25.07.2023 13:08 Мск Песков раскрыл детали письма Гутерреша Путину, посвященного зерновой сделке
Ранее 21.07.2023 21:28 Мск Полянский назвал условия возвращения России к зерновой сделке
Ранее 21.07.2023 20:32 Мск Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку
Ранее 21.07.2023 13:22 Мск Медведев предложил Европе исполнить условия зерновой сделки или уменьшить аппетит
Ранее 20.07.2023 08:17 Мск Турция не станет сопровождать сухогрузы с зерном из украинских портов
Ранее 20.07.2023 00:01 Мск На Украине заявили, что без зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в порты
Ранее 19.07.2023 21:26 Мск 10 иностранных грузовых кораблей еще стоят в украинских портах
Ранее 19.07.2023 21:05 Мск Аттракцион невиданной щедрости. Россия готова заместить украинское зерно своим. Хоть даром
Ранее 19.07.2023 18:33 Мск В полночь закроется гуманитарный коридор через Черное море: заявление Минобороны
Ранее 18.07.2023 11:27 Мск Украина предложила Турции возобновить "зерновую сделку" без участия России
Ранее 17.07.2023 14:52 Мск Россия отзывает режим безопасного судоходства в рамках "зерновой сделки" – МИД РФ
Ранее 17.07.2023 14:48 Мск В беднейшие страны по зерновой сделке направлено 2,51% продовольствия, - Володин
Ранее 17.07.2023 13:07 Мск Выполнение зерновой сделки должно быть прекращено с 18 июля, - Грызлов
Ранее 15.07.2023 10:27 Мск В Турции допускают продление зерновой сделки при одобрении Россией предложений генсека ООН
Ранее 14.07.2023 21:01 Мск В ООН заявили, что не располагают данными по продлению зерновой сделки
Ранее 14.07.2023 16:55 Мск "Опять обманули". Путин снова согласился на продление зерновой сделки
Ранее 14.07.2023 16:10 Мск Эрдоган рассчитывает на поддержку Гутерреша в продлении зерновой сделки
Ранее 13.07.2023 20:20 Мск Путин: Россия рассматривает вариант выхода из зерновой сделки
Ранее 13.07.2023 03:01 Мск СМИ: ЕС может подключить к SWIFT "дочку" Россельхозбанка
Ранее 08.07.2023 12:25 Мск В Совфеде полагают, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России
Ранее 04.07.2023 00:01 Мск Киев не пойдет на уступки России ради продления зерновой сделки
Ранее 03.07.2023 15:07 Мск Зерновую нельзя продлевать, она наносит ущерб России – РЗС
Ранее 13.06.2023 21:54 Мск Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки
Ранее 05.06.2023 14:25 Мск МИД России не увидел перспектив продления зерновой сделки
Ранее 29.05.2023 13:59 Мск Лавров: Зерновая сделка перестанет работать без изменений в ситуации с российским экспортом
Ранее 18.05.2023 13:28 Мск Кремль объяснил продление зерновой сделки "относительным результатом" на переговорах
Ранее 17.05.2023 20:04 Мск МИД РФ подтвердил продление зерновой сделки на два месяца
Ранее 16.05.2023 10:35 Мск "Вопрос продления зерновой сделки решается на политическом уровне"
Ранее 12.05.2023 15:40 Мск В Крыму полагают, что украинские власти "попрали условия зерновой сделки"
Ранее 03.05.2023 09:30 Мск Названы дата и место встречи делегаций Турции, России и Украины по зерновой сделке
Ранее 02.05.2023 14:33 Мск МИД: Информации о какой-либо встрече по зерновой сделке не поступало
Ранее 25.04.2023 07:35 Мск В Совфеде считают, что зерновая сделка "давно мертва"
Ранее 19.04.2023 14:26 Мск Правительство Болгарии запретит поставки зерна с Украины
Ранее 12.04.2023 13:45 Мск В Кремле невысоко оценили перспективы продления зерновой сделки
Ранее 22.03.2023 19:44 Мск Главы Минобороны РФ и Турции обсудили зерновую сделку
Ранее 20.03.2023 15:23 Мск Россия бесплатно поставит в Африку зерно, если примет решение не продлевать зерновую сделку – Путин
Ранее 18.03.2023 17:23 Мск Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки"
Ранее 17.03.2023 13:05 Мск Песков: Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней
Ранее 14.03.2023 11:09 Мск "Зерновая сделка" продлена на 60 дней, - МИД РФ
Ранее 14.03.2023 10:25 Мск Зерновую сделку продлят при условии "отсутствия форс-мажора"
Ранее 14.03.2023 08:48 Мск В Киеве возмутились продлением зерновой сделки на 60 дней, а не на 120
Ранее 13.03.2023 19:37 Мск Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы
Ранее 08.03.2023 11:24 Мск Генсек ООН прибыл в Киев ради зерновой сделки
Ранее 05.03.2023 11:40 Мск Турция хотела бы продлить зерновую сделку как минимум еще на полгода
Ранее 03.03.2023 15:02 Мск Свердловский депутат Госдумы призвал "нащупать ноздри" у западных "партнеров"
Ранее 03.03.2023 09:23 Мск "Переговоры о "зерновой сделке" зашли в тупик"
Ранее 03.03.2023 07:39 Мск В МИД РФ полагают, что "зерновая сделка" не работает из-за "саботажа Запада"
Ранее 27.02.2023 21:05 Мск В ООН "работают над продлением зерновой сделки"
Ранее 27.02.2023 07:56 Мск ООН и Турция ждут от Запада гарантий по "зерновой сделке"
Ранее 20.02.2023 08:10 Мск На фоне послания Путина Федеральному собранию могут начаться переговоры по продлению зерновой сделки
Ранее 10.12.2022 20:30 Мск Россия и Турция подтвердили "пакетный" характер зерновой сделки
Ранее 17.11.2022 15:12 Мск Песков - о "зерновой сделке": ООН заверила, что работа по экспорту российских товаров будет финализирована
Ранее 17.11.2022 12:53 Мск Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за продление зерновой сделки
Ранее 17.11.2022 10:52 Мск В Киеве заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней
Ранее 07.11.2022 21:25 Мск Турция хочет продлить зерновую сделку на год
Ранее 03.11.2022 00:00 Мск Эрдоган и Путин договорились отправить зерно в Сомали, Судан и Джибути
Ранее 02.11.2022 13:25 Мск Россия возобновляет участие в зерновой сделке, - Минобороны
Ранее 02.11.2022 08:00 Мск Суда под турецким флагом продолжат вывозить зерно из Украины
Ранее 01.11.2022 12:25 Мск Возобновлена транспортировка украинского зерна через Румынию
Ранее 31.10.2022 19:52 Мск Зерновая сделка не должна работать без России, - Небензя
Ранее 31.10.2022 18:35 Мск Министры обороны России и Турции обсудили зерновую сделку
Ранее 31.10.2022 15:11 Мск Песков: Зерновая сделка сейчас вряд ли реализуема, Москва не гарантирует безопасность судов
Ранее 31.10.2022 08:30 Мск Украина, Турция и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море без участия России
Ранее 31.10.2022 07:55 Мск Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке
Ранее 19.10.2022 11:25 Мск Шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины
Ранее 07.09.2022 09:19 Мск В беднейшие страны направлено 3% зерна с Украины, остальное ушло в ЕС, - Путин
Ранее 07.09.2022 07:48 Мск Небензя допустил непродление зерновой сделки
Ранее 25.08.2022 13:12 Мск Ещё три сухогруза с зерном покинули украинские порты
Ранее 25.08.2022 08:43 Мск Небензя: В Африку с Украины отправилось только одно судно с зерном из 34
Ранее 23.08.2022 07:50 Мск Украина экспортировала сотни тонн зерна
Ранее 16.08.2022 19:59 Мск СМИ: Сухогруз-скиталец Razoni с украинским зерном прибыло в Сирию
Ранее 14.08.2022 21:00 Мск Из города Южный в Эфиопию отправился сухогруз с украинским зерном
Ранее 13.08.2022 14:21 Мск Сухогрузы с украинским зерном начали приходить в Италию
Ранее 09.08.2022 10:07 Мск От сухогруза с украинским зерном отказался покупатель в Ливане
Ранее 08.08.2022 09:37 Мск Из украинских портов вышли еще два судна с зерном – они идут в Италию и Турцию
Ранее 03.08.2022 09:43 Мск В Стамбуле начинается досмотр первого сухогруза с украинским зерном
Ранее 02.08.2022 10:15 Мск В Стамбуле досмотрят судно с зерном, вышедшее из порта Одессы
Ранее 01.08.2022 08:11 Мск Из Одессы в Турцию отправляется первое судно с украинским зерном
Ранее 31.07.2022 13:42 Мск Первый корабль с зерном с Украины в Турцию может отправиться завтра утром – CNN Turk
Ранее 29.07.2022 08:30 Мск Судно с зерном сегодня покинет порт Одессы, если не будет форс-мажора, - РИА Новости
Ранее 27.07.2022 12:05 Мск Первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморский порт до конца недели, - Reuters
Ранее 25.07.2022 15:53 Мск Россия в рамках сделки по зерну не брала на себя обязательств, мешающих продолжать военную спецоперацию – Лавров
Ранее 25.07.2022 14:57 Мск СМИ: Турция не знает об американском "плане Б" по вывозу зерна с Украины
Ранее 24.07.2022 21:28 Мск Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона
Ранее 22.07.2022 20:51 Мск Шойгу: вывоз зерна через порты Украины может начаться в ближайшие дни
Ранее 22.07.2022 20:22 Мск МИД РФ: "использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр неприемлемо и бесчеловечно"
Ранее 22.07.2022 15:05 Мск Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна
Ранее 22.07.2022 14:34 Мск Россия и Украина не будут подписывать друг с другом соглашение по зерну - Подоляк
Ранее 22.07.2022 12:34 Мск Турецкие СМИ: Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну
Ранее 19.07.2022 09:36 Мск Дефицит украинского зерна на мировых рынках предложили компенсировать российским, которого в избытке
Ранее 15.07.2022 14:10 Мск Минобороны РФ привело детали переговоров о вывозе с Украины сельхозпродукции
Ранее 14.07.2022 08:27 Мск WSJ: Сделка по "зерновому вопросу" подразумевает частичное разминирование и прекращение огня
Ранее 14.07.2022 00:01 Мск Зеленский заявил о прогрессе по вывозу украинского зерна
Ранее 13.07.2022 14:29 Мск В Стамбуле начались переговоры Турции, России, Украины и ООН по зерну
Ранее 17.06.2022 16:19 Мск Путин – про украинское зерно: "Пусть вывозят, ради Бога!"
Ранее 15.06.2022 15:14 Мск Турция, Россия и Украина создали линию связи по вопросу зернового кризиса на уровне министерств обороны
Ранее 09.06.2022 13:55 Мск Точных соглашений по украинскому зерну не достигнуто – Кремль
Ранее 09.06.2022 09:33 Мск Россия не обязана способствовать экспорту зерна с Украины – сенатор Клишас
Ранее 08.06.2022 14:25 Мск В Кремле заявили, что "продовольственный кризис в мире начался не из-за Украины"
Ранее 08.06.2022 12:31 Мск Москва гарантирует, что не воспользуется ситуацией, если Киев разминирует порты для вывоза зерна – Лавров
Ранее 08.06.2022 12:07 Мск Есть надежда на возобновление переговоров между Россией и Украиной – МИД Турции
Ранее 08.06.2022 10:21 Мск Власти Украины назвали условие, без которого "никакое зерно никуда никому не поедет"
Ранее 07.06.2022 10:02 Мск Турция будет закупать у Украины зерно со скидкой более 25%
Ранее 06.06.2022 19:10 Мск Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию, - Зеленский
Ранее 06.06.2022 14:00 Мск Лавров сказал, что надо сделать для вывоза зерна из портов Украины
Ранее 03.06.2022 15:00 Мск Белоруссия готова быть "транзитным пунктом" украинского зерна на его пути в балтийские порты
Ранее 27.05.2022 19:30 Мск Путин указал канцлеру Австрии, что вины России в продовольственном кризисе нет
Ранее 27.05.2022 00:02 Мск Италия: Путин готов к разблокировке портов Украины
Ранее 25.05.2022 16:00 Мск Британия выступает против снятия санкций с РФ в обмен на разблокировку вывоза зерна
Ранее 25.05.2022 08:50 Мск Китай призвал создать зеленый коридор для вывоза зерна из России и Украины
Ранее 25.05.2022 03:00 Мск Украина обсуждает с производителями создание "зернового ОПЕК" без России
Ранее 24.05.2022 09:28 Мск Британия хочет направить военные корабли, чтобы вывезти зерно с Украины
Ранее 18.05.2022 10:31 Мск Боррель: ЕС будет вывозить зерно с Украины поездами

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети