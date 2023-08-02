В ООН потребовали возобновить зерновую сделку

В кратком обзоре офиса главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) говорится, что черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена для стабилизации цен на мировых рынках, тогда как затянувшаяся пауза в ее продлении грозит усугублением проблем продовольственной безопасности.

В переданном ТАСС документе, в частности, говорится, что зерновая сделка подвергалась критике за непропорциональный экспорт в развитые страны и страны с развивающейся экономикой, а также за то, что не весь экспорт в рамках нее был направлен в развивающиеся страны. Основной целью черноморской зерновой инициативы является и должно быть обеспечение глобальной ценовой и рыночной стабильности, от чего наибольшую выгоду получат беднейшие и нуждающиеся страны.

Напомним, ранее зерновую сделку обсудили главы России и Турции. Последний назвал ее "мостом мира". "Прекращение ее действия на долгий срок не соответствует интересам какой-либо из сторон", - заявил Эрдоган. Он добавил, что "Турция продолжит прилагать активные дипломатические усилия для продолжения черноморской зерновой инициативы".