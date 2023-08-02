На должность мэра Перми претендуют девять человек, в том числе один министр

На должность главы Перми претендует девять человек.

Как сообщили Накануне.RU источники в думе города, документы для участия в конкурсе подал министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. Он считается основным претендентом на должность мэра.

Также участие в конкурсе принимают глава Ленинского района Перми Александр Русанов, сотрудница краевого управления капитального строительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, юрист Мария Булычева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Прикамья Анна Баранова, безработная Оксана Комягина, упаковщик третьего разряда ООО "Уралбумага" Андрей Золотарев и участник СВО, командир танкового взвода, экс-замглавы Добрянки Ильяс Гайнанов.

Напомним, 27 июня депутаты думы Перми приняли отставку мэра города Алексея Демкина. И.о. главы города назначена вице-мэр Ольга Андрианова. Экс-глава города стал вице-премьером правительства Пермского края.

Документы от кандидатов принимаются до 3 августа.