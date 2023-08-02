В День ВДВ тюменцы возложили цветы и гирлянды к Вечному огню

Сегодня, 2 августа, в Тюмени проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Представители ветеранского сообщества, органов власти, депутатского корпуса, военнослужащие и их семьи приняли участие в церемонии возложения цветов и гирлянд к Вечному огню на Исторической площади. Во время торжественного построения два участника СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий, один из них служил в подразделениях ВДВ. 30 июня они закончили выполнение боевых задач.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил служивших в ВДВ с их праздником.

"История этого рода войск наполнена примерами героизма воинов, их верности чести и долгу, преданности Родине. "Крылатая гвардия" демонстрирует отменную выучку и профессионализм, героически сражается в зоне специальной военной операции. Слава доблестным воинам России! Слава ВДВ!" - заявил губернатор.

Председатель областного совета ветеранов войны и труда, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук подчеркнул, что сегодняшние ветераны являются примером для молодежи.

"Они показывают, как надо жить и работать, как лозунг «никто, кроме нас» применять каждый день в мирной жизни, как быть человеком слова и дела", - отметил депутат.

В Тюменской области порядка 12 000 человек служили в ВДВ, половина имеет боевые награды.