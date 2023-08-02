В Балтийском море начались учения "Океанский щит — 2023"

В Балтийском море начались учения "Океанский щит — 2023" под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, сообщили в Минобороны РФ.

В учениях задействованы более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 30 летательных аппаратов морской авиации и около шести тысяч военнослужащих.

В ходе учения проведут отработку действий по защите морских коммуникаций и морского побережья, перевозке войск и воинских грузов. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.

В апреле истребитель Су-27 был поднят для опознавания и недопущения нарушения госграницы РФ над акваторией Балтийского моря. В Минобороны сообщили, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.