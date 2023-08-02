02 Августа 2023
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Фото:youtube.com

Мизулина-младшая пожаловалась в СКР на интервью актера Панина*

Общественница Екатерина Мизулина пожаловалась в СКР на интервью актера Алексея Панина* журналистке Ксении Собчак. Мизулина-младшая просит провести проверку на предмет оправдания терроризма.

"В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений", - цитирует Мизулину издание "Подъем".

Общественница считает, что ответственность может понести и Ксения Собчак.

Екатерина Мизулина уже неоднократно жаловалась в различные силовые органы на контент, книги, песни, артистов, высказывания в СМИ и т.д. Дочь сенатора Елены Мизулиной (которая скоро покинет Совет Федерации) позиционирует себя как поборницу нравственности в интернете.  

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

Теги: еекатерина мизулина, жалоба, донос, алексей панин, интервью


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