Мизулина-младшая пожаловалась в СКР на интервью актера Панина*

Общественница Екатерина Мизулина пожаловалась в СКР на интервью актера Алексея Панина* журналистке Ксении Собчак. Мизулина-младшая просит провести проверку на предмет оправдания терроризма.

"В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений", - цитирует Мизулину издание "Подъем".

Общественница считает, что ответственность может понести и Ксения Собчак.

Екатерина Мизулина уже неоднократно жаловалась в различные силовые органы на контент, книги, песни, артистов, высказывания в СМИ и т.д. Дочь сенатора Елены Мизулиной (которая скоро покинет Совет Федерации) позиционирует себя как поборницу нравственности в интернете.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ