В Кургане осужден свердловчанин за дачу взятки преподавателю вуза

Курганский городской суд вынес приговор жителю Свердловской области – студенту одного из вузов. Он признан виновным в даче взятки и оштрафован.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области, молодой человек являлся студентом и должен был защищать диплом. В марте 2021 года он решил, что достиг договоренности о взятке с преподавателем вуза, так как узнал номер его банковской карты. Свердловчанин за "выполненную дипломную работу" перевел преподавателю 30 тысяч рублей.

Однако затем все вскрылось, было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Как отметили в прокуратуре, свою вину молодой человек признал.

Суд, с учетом признания вины, назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.