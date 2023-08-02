В МЧС назвали вероятные причины крупного лесного пожара под Краснокамском

В пресс-службе регионального управления МЧС Прикамья ответили на запрос Накануне.RU о причинах возникновения пожара в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа.

На сегодняшний день рассматриваются три версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем посетителей леса, поджог неустановленными лицами и самовозгорание (преломление солнечных лучей от стеклянной посуды).

В ведомстве сообщили, что сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Причины пожара устанавливаются. Процессуальные решения будут приняты в установленные законодательством сроки.

Напомним, огонь в Краснокамске бушевал с 29 июля. 31 июля его удалось локализовать. 1 августа пожар был полностью ликвидирован.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня на заседании краевого правительства заявил, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Тушение пожара было осложнено погодными условиями и тем, что воду приходилось брать за несколько километров от очага пожара, кроме того, в том районе сложная местность.

"Сейчас еще идут работы по контрольной проливке отдельных участков, сложная местность, торфяник", - заявил глава региона.