Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с Владимиром Путиным о визите последнего в Анкару. Главы государств провели телефонный разговор, о котором сообщает администрация президента Турции.

Эрдоган в ходе разговора призвал "не допустить шагов для эскалации напряженности в российско-украинском конфликте".

И, конечно, речь шла о "зерновой сделке". Президент Турции назвал ее "мостом мира". "Прекращение ее действия на долгий срок не соответствует интересам какой-либо из сторон", - заявил Эрдоган. Он добавил, что "Турция продолжит прилагать активные дипломатические усилия для продолжения Черноморской зерновой инициативы".

Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган несколько раз запрашивал у Кремля телефонный разговор с Путиным по поводу "зерновой сделки", но президент России избегал этого обсуждения, поскольку от Турции его оттолкнул ряд шагов Анкары.