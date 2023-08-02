02 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске сотрудника РЖД осудят за хищение 635 литров топлива

В Челябинской области должностное лицо РЖД будут судить за мошенничество. Житель Магнитогорска подавал фиктивные заявки на топливо, а сам заправлял личный автомобиль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

С сентября 2021 года по январь 20222 года, как считает следствие, мужчина подавал фиктивные заявки на выполнение сторонней организацией автотранспортных услуг в интересах предприятия. Автомобильное топливо якобы списанное как израсходованное, он обращал в свою пользу, заправляя личный автомобиль.

В результате было похищено 635 литров топлива. Ущерб мужчина уже возместил.

Теги: мошенниччество, РЖД, топливо,


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