Девальвация: доллар стоит больше 93 рублей

Впервые с начала июля доллар на Московской бирже стоит больше 93 рублей. Курс евро превысил 102 рубля.

Основным фактором продолжает оставаться торговый дисбаланс между экспортом и импортом, а также опасения сохранения этого дисбаланса, поскольку ничто не предвещает изменения ситуации.

Хотя Центробанк попытался поддержать национальную валюту продажей юаней из ФНБ, а нефть продолжает дорожать, рубль не особенно реагирует на это, хотя без этих факторов падение было бы еще ощутимее.