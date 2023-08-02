02 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Сообщество "Типичный Нижневартовск" заблокировало аккаунт мэрии за игнорирование подписчиков

Крупное онлайн-сообщество "Типичный Нижневартовск" в социальной сети "ВКонтакте" заблокировало официальные профили администрации, сообщает NEFT со ссылкой на источники в мэрии.

Теперь жители не смогут получить обратную связь. Издание также сообщает, что это не первая блокировка официальных аккаунтов в сообществе. В администрации подозревают, что такое поведение связано с политическим шантажом.

"Наберут массу жалоб и обрушат ее на администрацию. Периодически паблик цепляет мэра, администрацию, вытаскивает протестную повестку, межнац и прочие вопросы. Такое, как правило, происходит, когда владельцы пытаются выбить у властей деньги на информационное сотрудничество", — поделился видением работник администрации, погруженный в работу социальных сетей.

В сообществе "Типичный Нижневартовск" сообщили Накануне.RU что блокировка связана с игнорированием вопросов подписчиков сообщества, но отметили, что готовы к диалогу с властями.

"Ограничена возможность комментирования только от имени паблика "Официальный Нижневартовск", в связи с неоднократным игнорированием заданных в их адрес вопросов. Считаем не корректным, использовать паблик только для ответов на те публикации, которые попали в инцидент-менеджмент, при этом игнорируя другие, волнующие горожан вопросы. Мы готовы к диалогу, и разблокировка возможна, если вопросы подписчиков не будут оставаться без ответа", - сообщили в администрации паблика.

Теги: Типичный Нижневартовск, ВКонтакте, блокировка


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