В Нижнем Тагиле риелтор помогла предотвратить мошенничество

В Нижнем Тагиле полиция поблагодарила риелтора Юлию Николашину за помощь в предотвращении мошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, ранее в полицию обратилась руководитель агентства недвижимости и рассказала об одной из клиенток, которая вела себя очень подозрительно при обращении за услугами по продаже ее однокомнатной квартиры. Молодая женщина, говоря о продаже в связи с переездом, заметно нервничала и все время при этом смотрела в свой телефон, где, как показалось Юлии, были вопросы по квартире.

Также клиентка торопила риелтора, говоря, что ей нужны деньги в течение максимум трех дней. О своих подозрениях риелтор сообщила руководителю, а та обратилась в полицию.

В итоге силовики связались с посетительницей агентства недвижимости и выяснили, что она общалась по телефону с незнакомцем, который настаивал на продаже квартиры. Они разъяснили, что это мошенники, убедив женщину не продавать жилье.

От имени начальника полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова риелтору Юлии Николашиной вручено благодарственное письмо.