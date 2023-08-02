Верховный суд признал законным приговор Ивану Сафронову

Верховный суд России оставил в силе приговор экс-советнику главы "Роскосмоса" и бывшему журналисту Ивану Сафронову по уголовному делу о госизмене.

Как сообщает РИА Новости, заседание прошло в закрытом режиме из-за секретности дела.

Напомним, Иван Сафронов был приговорен к 22 годам за госизмену. Он не признал вину. После этого кассационную жалобу подали его защитники, предварительно посетившие журналиста в колонии в Красноярском крае и согласовавшие с ним ее текст. Адвокаты посетовали на действия администрации ИК, сотрудники которой не позволили конфиденциально пообщаться с осужденным.