02 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Историческое здание в центре Челябинска вернули в государственную собственность

В Челябинске объект культурного наследия "Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова - И.П. Кузнецова" на улице Цвиллинга перешел в государственную собственность.

Арбитражный суд области обязал компанию "Флагман" возвратить в государственную собственность Челябинской области в лице министерства имущества региона нежилое здание общей площадью 407,5 квадратных метров. С 2019 года особняк находился в собственности компании. По договору собственник должен был провести работы по реставрации особняка, но их не провели в срок. После этого минимущество потребовало вернуть здание. Суд требование удовлетворил.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области, "Флагман" не исполнил вступившее в законную силу решение суда, в работу включились сотрудники органа принудительного исполнения. Судебными приставами было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и установлен новый срок для исполнения судебного решения, но его снова проигнорировали. Тогда на юридическое лицо составили административный протокол и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Руководство компании предупредили, что следующей мерой будет уголовное дело. В результате объект культурного наследия вернули в государственную собственность.

Напомним, здание XIX века постройки общей площадью 407 кв. м. располагается по адресу улица Цвиллинга, 8, напротив ТРК "Куба". Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии. Здание дважды пытались продать. По итогам конкурсов были определены победители, но в дальнейшем они отказались от подписания договора купли-продажи. В октябре 2019 года по итогам конкурса "Флагман" купил здание за 2 млн рублей.

Теги: историческое здание, объект культурного наследия,


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