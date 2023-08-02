02 Августа 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор обсудил сотрудничество Тюменской области и КНР с Генконсулом Китая

Генеральный консул Китайской Народной Республики (КНР) в Екатеринбурге Цуй Шаочунь впервые прибыл в Тюменскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона провел встречу с консулом в ходе которой обсуждались возможные пути сотрудничества Тюменской области и Китая.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что сегодня у Тюменской области с Китаем самый большой товарооборот по сравнению с другими зарубежными партнерами. Кроме того, сотрудничество ведется и в сфере образования. В настоящий момент сотня студентов из Поднебесной учатся в вузах региона.

Генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь впервые прибыл в Тюменскую область(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"Считаю, что партнерские отношения можно и нужно развивать. Тем более, у нас есть площадки для обсуждения - ждем гостей из Китая на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 и Тюменском экспортном форуме. Господин генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени. Идея отличная. Также решили, что будем развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин. Уверен, впереди у нас новые интересные проекты", - прокомментировал итоги визита Цуй Шаочуня губернатор Моор.

Теги: Александр Моор, Цуй Шаочунь, Генконсул, КНР, сотрудничество


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