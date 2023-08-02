Восемь молодежных проектов из Владимирской области стали победителями федерального проекта "Точки притяжения"

Заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина встретилась с финалистами федерального проекта Росмолодёжи «Точки притяжения». Все они получили сертификаты, подтверждающие статус победителя, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект «Точки притяжения» предусматривает поддержку пространств, которые могут стать любимым местом молодёжи для поиска единомышленников, получения новых знаний и помощи в реализации идей. На сайте точки-притяжения.рф можно найти интерактивную карту России с местами, которые молодёжью и экспертным сообществом признаны самыми лучшими для полезного времяпрепровождения.

Оценка претендентов на участие в проекте проходила в два этапа: народное голосование и оценка экспертов по многочисленным критериям. Из 1400 заявок со всей России в финал вышли 300 участников. Восемь из них представляли наш регион:

– Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи;

– Роллер-школа и скейт-парк «Инлайн» (Владимир);

– Гастромаркет «Рынок на Студёной» (Владимир);

– Дом-музей Пряника (Владимир);

– Научно-познавательный центр «Эврика» (Владимир);

– Центр современной культуры «Флигель» (Владимир);

– Центр культуры, молодёжной политики и туризма (Кольчугино);

– Арт-пространство «Постоялый дворъ» (Вязники).

«Представители лучших «точек притяжения» Владимирской области очень заинтересованы в участии в проекте, ведь он даёт возможность развиваться в тесном взаимодействии с экосистемой Росмолодёжи. Начинания наших «точек притяжения» будут поддержаны на самом высоком уровне», – уверена Елена Янина.