02 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Восемь молодежных проектов из Владимирской области стали победителями федерального проекта "Точки притяжения"

Заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина встретилась с финалистами федерального проекта Росмолодёжи «Точки притяжения». Все они получили сертификаты, подтверждающие статус победителя, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект «Точки притяжения» предусматривает поддержку пространств, которые могут стать любимым местом молодёжи для поиска единомышленников, получения новых знаний и помощи в реализации идей. На сайте точки-притяжения.рф можно найти интерактивную карту России с местами, которые молодёжью и экспертным сообществом признаны самыми лучшими для полезного времяпрепровождения. 

точка притяжения, гранты(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Оценка претендентов на участие в проекте проходила в два этапа: народное голосование и оценка экспертов по многочисленным критериям. Из 1400 заявок со всей России в финал вышли 300 участников. Восемь из них представляли наш регион: 

– Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи; 

– Роллер-школа и скейт-парк «Инлайн» (Владимир); 

– Гастромаркет «Рынок на Студёной» (Владимир); 

– Дом-музей Пряника (Владимир); 

– Научно-познавательный центр «Эврика» (Владимир); 

– Центр современной культуры «Флигель» (Владимир); 

– Центр культуры, молодёжной политики и туризма (Кольчугино); 

– Арт-пространство «Постоялый дворъ» (Вязники). 

точка притяжения, гранты(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

«Представители лучших «точек притяжения» Владимирской области очень заинтересованы в участии в проекте, ведь он даёт возможность развиваться в тесном взаимодействии с экосистемой Росмолодёжи. Начинания наших «точек притяжения» будут поддержаны на самом высоком уровне», – уверена Елена Янина.

Теги: точка притяжения, молодежные проекты, росмолодежь, интерактивная карта


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