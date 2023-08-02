Песков: Оружие отрядам самообороны не выдается бесконтрольно

Оружие отрядам самообороны не выдается бесконтрольно, оно идет в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены.

Вооружение бойцов самообороны необходимо на фоне украинских атак, отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что бойцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие: автоматы, противодроновые ружья, а также автомобили УАЗ. Всего в регионе сформировано восемь таких батальонов, передает РИА Новости.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, сейчас на рассмотрении Госдумы находится закон, который позволит решить вопрос с обеспечением оружием самообороны "на другом уровне".