02 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Турция впервые вошла в топ самых дорогих иностранных направлений для отдыха россиян

Турция в этот сезон не досчиталась значительного числа российских туристов из-за изменения ценовой политики. Эта страна впервые вошла в топ самых дорогих иностранных направлений для отдыха россиян. Так, средний чек за отдых на две персоны на две недели составляет 183 тыс. руб., сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Топ самых дорогих направлений возглавляют Мальдивы – почти 400 тыс. в среднем придется отдать паре россиян, желающих отдохнуть в этой стране 10 дней. На втором месте Куба с 238 тыс. – тут виноват дорогой перелет. На третьем месте Шри-Ланка – 213 тыс. руб. за отдых на двоих.

Примечательно, что Турция также занимает первое место по массовости выездного туризма среди россиян. По словам Ломидзе, такой ситуации не было никогда. Причем в середине сезона турки отреагировали и начали снижать цены, но это не сильно помогло.

Самым дешевым направлением для отдыха летом в целом для россиян является их родина – 80-85 тыс. руб. на двоих с перелетом. В АТОР объясняют ситуацию с ценами девальвацией рубля.

Теги: турция, россияне, отдых, отпуск, рейтинг


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