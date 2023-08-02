Глава Башкортостана прибыл на Нагаевское шоссе Уфы, где дезертир угрожает взорвать гранату

Глава Башкортостана Радий Хабиров приехал на Нагаевское шоссе, где бывший военный угрожает взорвать гранату.

Об этом сообщает источник telegram-канала Shot.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе дезертир, которого везли к психиатру, угрожает взорвать гранату. На военнослужащего-добровольца возбуждено уголовное дело за самовольное оставление части. Перед происшествием его везли на психиатрическую экспертизу, однако мужчина сбежал и стал угрожать взрывчаткой. Он требовал, чтобы дело против него закрыли, а также встречу с главой Башкирии Радием Хабировым.