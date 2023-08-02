02 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Башкортостана прибыл на Нагаевское шоссе Уфы, где дезертир угрожает взорвать гранату

Глава Башкортостана Радий Хабиров приехал на Нагаевское шоссе, где бывший военный угрожает взорвать гранату.

Об этом сообщает источник telegram-канала Shot.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе дезертир, которого везли к психиатру, угрожает взорвать гранату. На военнослужащего-добровольца возбуждено уголовное дело за самовольное оставление части. Перед происшествием его везли на психиатрическую экспертизу, однако мужчина сбежал и стал угрожать взрывчаткой. Он требовал, чтобы дело против него закрыли, а также встречу с главой Башкирии Радием Хабировым.

Теги: Радий Хабиров, Уфа, Нагаевское шоссе


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Развитие сюжета:

Ранее 02.08.2023 13:28 Мск Сдался военный, угрожавший взорвать гранату под Уфой

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Ранее 02.08.2023 12:16 Мск На Нагаевском шоссе в Уфе дезертир угрожает взорвать гранату

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