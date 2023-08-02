10 миллионов россиян отдохнут в Краснодарском крае этим летом

Около 10 млн россиян отдохнут на курортах Краснодарского края в этот летний туристический сезон. Это рекордный показатель. Между тем, в условиях санкций и ограничений Москва становится городом-курортом и приближается к показателям Кубани по туристическому потоку – 6,5 млн человек приедут этим летом в столицу с туристическими целями, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

На третьем месте среди летних направлений Санкт-Петербург, в котором ранее иностранные туристы составляли до 50% всего турпотока. В этом году туда приедут 3,5 млн человек, абсолютное большинство – наши соотечественники. Несмотря на транспортные проблемы и проблемы с безопасностью в топ-5 попадает Крым и 2,5 млн отдыхающих (это на 50% меньше, чем в прошлом году). Наконец, популярностью пользуются Кавказские минеральные воды, там отдохнет порядка 1 млн туристов. Отдельно Ломидзе выделила курорты Дагестана, который стал в этом году настоящим прорывом среди направлений для отдыха. В республике отдохнет до 800 тыс. человек.

Исполнительный директор АТОР отметила, что въездной туризм для страны находится на уровне статистической погрешности – за первое полугодие в Россию въехало 187 тыс. туристов, на первом месте китайцы с деловым туризмом. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года в Россию въехали более 2,5 млн иностранных туристов (классических, а не деловых или родственников проживающих в России).

Ломидзе полагает, что хоть прирост турпотока и есть – на 15-18% по стране и около 10% во выездном туризме – многие ожидания не "сыграли", рост меньше, чем ожидалось, продажи туров идут крайне неравномерно. Рост цен в целом по отрасли составил 10-15%.