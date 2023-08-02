Одесский архиепископ призвал патриарха Кирилла отстать от УПЦ. Патриарх ответил

Викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор опубликовал открытое обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Он обвиняет патриарха в поддержке "российской агрессии" и характерно пишет в кавычках словосочетание "Святая Русь". Обвиняет предстоятеля РПЦ в непоминовении предстоятелей, ушедших в раскол. Иерарх призывает патриарха смириться с отпадением УПЦ. Письмо выдержано в духе неприязни, самочинной автокефалии и политической самостийности.

В своем ответе патриарх пишет, что "резкий и крайне дерзкий тон обращения" он может объяснить лишь состоянием сильного эмоционального потрясения, в котором находится архиепископ после разрушений Спасо-Преображенского собора Одессы.

Он напоминает, что "разрушение храмов, гибель и страдания мирного населения начались девять лет назад на Донбассе". И с тех пор вся полнота РПЦ молится о каждом погибшем и пострадавшем. Что касается поминовения других предстоятелей, то патриарх поминает всех православных патриархов, архиепископов и митрополитов и благодарен тем, кто открыто выступает в поддержку УПЦ.

"Хорошо понимаю трудности архипастырей и клира канонической Украинской Церкви, живущей сейчас в таких условиях, когда обыкновенное поздравление или соболезнование становятся поводом для возбуждения уголовного дела. По сей причине многого не могу Вам сказать в этом письме", - отмечает патриарх Кирилл и призывает не делать неосторожных публичных заявлений во вред единству Церкви.