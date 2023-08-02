Одесский архиепископ призвал патриарха Кирилла отстать от УПЦ. Патриарх ответил

02 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России Украина
Фото: Накануне.RU

Одесский архиепископ призвал патриарха Кирилла отстать от УПЦ. Патриарх ответил

Викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор опубликовал открытое обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Он обвиняет патриарха в поддержке "российской агрессии" и характерно пишет в кавычках словосочетание "Святая Русь". Обвиняет предстоятеля РПЦ в непоминовении предстоятелей, ушедших в раскол. Иерарх призывает патриарха смириться с отпадением УПЦ. Письмо выдержано в духе неприязни, самочинной автокефалии и политической самостийности.

В своем ответе патриарх пишет, что "резкий и крайне дерзкий тон обращения" он может объяснить лишь состоянием сильного эмоционального потрясения, в котором находится архиепископ после разрушений Спасо-Преображенского собора Одессы.

Он напоминает, что "разрушение храмов, гибель и страдания мирного населения начались девять лет назад на Донбассе". И с тех пор вся полнота РПЦ молится о каждом погибшем и пострадавшем. Что касается поминовения других предстоятелей, то патриарх поминает всех православных патриархов, архиепископов и митрополитов и благодарен тем, кто открыто выступает в поддержку УПЦ.

"Хорошо понимаю трудности архипастырей и клира канонической Украинской Церкви, живущей сейчас в таких условиях, когда обыкновенное поздравление или соболезнование становятся поводом для возбуждения уголовного дела. По сей причине многого не могу Вам сказать в этом письме", - отмечает патриарх Кирилл и призывает не делать неосторожных публичных заявлений во вред единству Церкви.

Теги: УПЦ, РПЦ, патриарх Кирилл, украина, церковь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети