В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной линии изменится схема автобусного маршрута

В Екатеринбурге схема автобусного маршрута №57А "ДМБ №9 – Школа Созвездие" изменена до 20 августа 2023 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, это связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии. На период закрытия движения транспорта по улице Окружной (от улицы 2-ой Новосибирской до дома №82 по Окружной) автобусы будут отправлены в объезд по улицам 2-я Новосибирская – Военная в оба направления.

При этом временно отменяются остановки "2-я Новосибирская", "Общежитие", "Поликлиника", "Вторчермет" и "Сухоложская". Вводятся остановки "Новосибирская 2-я", "Эскадронная", "Санаторная", "Зенитчиков" и "Титова".

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.