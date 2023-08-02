В Челябинске продают недострой за 1,7 млн рублей

В Челябинске на торги выставили недострой по улице Гагарина. Начальная цена – 1,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Объект был изъят по решению суда у компании "Сормэн плюс". Площадь застройки составляет 2 тыс. 904,8 кв.м., степень готовности — 20%. Участок был предоставлен для проектирования комплекса "Парк-сервис". Часть земли использовалось под эксплуатацию временной некапитальной автостоянки до начала строительства комплекса.

Заявки от участников будут принимать с 3 по 15 августа. Аукцион состоится 19 августа. Средства, полученные от продажи, будут перечислены бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.