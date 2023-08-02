02 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Самый дешевый отдых в этом году в Крыму – АТОР

Крым из-за геополитической и транспортной ситуации в этом году стал самым дешевым направлением для отдыха россиян. Тренд справедлив и для текущей ситуации, и как прогноз на август-сентябрь.

"В августе и сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Неделя самого бюджетного отдыха на двоих с проездом на поезде или машине стоит около 50 тыс. руб. Средний чек – около 35 тыс. на человека на неделю – и это минимум с завтраком, а то и с трехразовым питанием", - сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ломидзе отмечает, что Крым смог войти в пятерку самых популярных у россиян направлений для отдыха внутри страны. Ожидается, что по итогам сезона на полуострове отдохнет около 2,5 млн россиян, цифра снизится относительно прошлого года на 40-50% точно.

Теги: крым, отдых, россияне, атор, прогноз, путевка


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