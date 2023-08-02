02 Августа 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Mash Batash&quot; / t.me/mash_batash

На Нагаевском шоссе в Уфе дезертир угрожает взорвать гранату

В Уфе дезертир, которого везли к психиатру, угрожает взорвать гранату, сообщил РИА Новости источник. В связи с инцидентом перекрыт участок Нагаевского шоссе.

Mash пишет, что на военнослужащего-добровольца возбуждено уголовное дело за самовольное оставление части. Перед происшествием его везли на психиатрическую экспертизу, однако мужчина сбежал и стал угрожать взрывчаткой. Он требует, чтобы дело против него закрыли.

Mash сообщает, что мужчина захватил АЗС на Нагаевском шоссе. По словам очевидцев, у него два снаряда в руках и еще четыре на теле. На месте находятся переговорщики и несколько нарядов полиции.

По данным телеграм-канала, военнослужащий потребовал, чтобы к нему приехал глава Башкирии Радий Хабиров.

Теги: уфа, дезертир, гранаты


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Развитие сюжета:

Ранее 02.08.2023 13:28 Мск Сдался военный, угрожавший взорвать гранату под Уфой
Ранее 02.08.2023 12:51 Мск Глава Башкортостана прибыл на Нагаевское шоссе Уфы, где дезертир угрожает взорвать гранату

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