На Нагаевском шоссе в Уфе дезертир угрожает взорвать гранату

В Уфе дезертир, которого везли к психиатру, угрожает взорвать гранату, сообщил РИА Новости источник. В связи с инцидентом перекрыт участок Нагаевского шоссе.

Mash пишет, что на военнослужащего-добровольца возбуждено уголовное дело за самовольное оставление части. Перед происшествием его везли на психиатрическую экспертизу, однако мужчина сбежал и стал угрожать взрывчаткой. Он требует, чтобы дело против него закрыли.

Mash сообщает, что мужчина захватил АЗС на Нагаевском шоссе. По словам очевидцев, у него два снаряда в руках и еще четыре на теле. На месте находятся переговорщики и несколько нарядов полиции.

По данным телеграм-канала, военнослужащий потребовал, чтобы к нему приехал глава Башкирии Радий Хабиров.