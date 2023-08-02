В Челябинской области скончался ветеран СВО, которого избил мигрант

В Челябинской области умер ветеран СВО Антон Чашкин, которого избил уроженец Таджикистана. Об этом сообщил в своем telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Инцидент произошел 22 июля в одном из баров города Юрюзань. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт. Мигрант ударил участника СВО, он упал и ударился головой. Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По словам военкора, мигрант назвал участника СВО "агрессором" из-за участия в спецоперации и ударил в спину. Сегодня Антон скончался. Подозреваемый же скрылся и находится в розыске.