02 Августа 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Только 21% россиян считают Россию страной социальной справедливости

Только 21% россиян считают, что общество в нашей стране устроено наиболее справедливо. Десять лет назад тех, кто так считает, было менее 1%.

Чаще других Россию считают социально справедливым государством молодые люди в возрасте 18-24 лет (28%), а вот 25-34-летние согласны с ними только в 14% случаев.

Также россияне называют в топе самых справедливых стран Китай, Белоруссию, Швецию и Норвегию, ОАЭ и Германию.

"В этом году отмечен максимум россиян, считающих, что политика властей сегодня способствует укреплению социальной справедливости в обществе, — 37%, за десять лет показатель вырос почти в два раза (2013 г. — 20%). Около четверти опрошенных придерживаются иного мнения, они полагают, что современная политика, наоборот, препятствует укреплению социальной справедливости (27%, −10 п.п. к 2021 г.). Почти столько же убеждены, что политика никак не влияет на справедливость общества (26%, −9 п.п. к 2013 г.)", - говорится в отчете авторов опроса – Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Теги: россияне, социальная справедливость, общество, опрос


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