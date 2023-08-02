Минобороны Польши назвало "провокацией" действия белорусских вертолетов на границе

Министерство обороны Польши посчитало "провокационными" действия вертолетов из Белоруссии на границе.

Заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич заявил, что власти Белоруссии намеренно пошли на провокацию против «восточного фланга НАТО» и самой Польши.

По его словам, об инциденте сообщили штаб-квартире НАТО, "выданы распоряжения для вооруженных сил".

Скуркевич добавил, что при обострении обстановки Польша будет действовать ответными мерами.

Инцидент произошел 1 августа. МИД Польши утверждает, что два вертолета ВВС Белоруссии нарушили воздушное пространство страны.

Министерство обороны Белоруссии опровергает обвинения Варшавы. В ведомстве заявили, что они надуманы и сделаны польским военно-политическим руководством, чтобы оправдать наращивание сил и средств у границы с республикой, пишет "МК".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на днях заявил, что якобы около 100 бойцов ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. По его словам, они, вероятно, будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, "чтобы дестабилизировать ее". Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления Варшавы.