02 Августа 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге эксперты одобрили проект по благоустройству набережной на Уктусе

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил проект по благоустройству набережной на Уктусе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Компания реализует проект благоустройства набережной реки Исеть вблизи жилого комплекса "Река" и ТРЦ "Глобус". Новое общественное пространство будет открыто для жителей города в 2026 году. Эскизный проект благоустройства набережной в границах улиц Павлодарской и Щербакова был представлен экспертам в сфере градостроительства и благоустройства на обсуждение.

Территория спланирована как природный парк площадью более 12 тысяч квадратных метров. Здесь будут размещены велодорожки, амфитеатр, детские площадки, тихие зоны отдыха и смотровые площадки с видом на Исеть. Работы по проектированию и обустройству общественной зоны "Атомстройкомплекс" выполняет за собственный счет.

проект по благоустройству набережной на Уктусе(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Для создания проекта мы опирались на утвержденную концепцию развития набережной реки Исеть в Екатеринбурге. В представленном варианте максимально сохранен природный ландшафт территории, объекты благоустройства встроены в рельеф. Зеленые насаждения подбирались с учетом карты теней, видового разнообразия и периодов цветения, чтобы скорректировать урбанизированную территорию и сделать ее ближе к природе. Все архитектурные решения подобраны с точки зрения их утилитарности и удобства эксплуатации", - отметила директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс", член совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга Екатерина Спирина.

Эксперты внесли ряд предложений, связанных с эксплуатацией территории и опытом озеленения общественных пространств. После одобрения проекта застройщик приступает к следующему этапу проектирования, связанному с подготовительными работами.

Теги: Уктус, набережная, благоустройство, эксперты, Екатеринбург


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