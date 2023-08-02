В Екатеринбурге эксперты одобрили проект по благоустройству набережной на Уктусе

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил проект по благоустройству набережной на Уктусе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Компания реализует проект благоустройства набережной реки Исеть вблизи жилого комплекса "Река" и ТРЦ "Глобус". Новое общественное пространство будет открыто для жителей города в 2026 году. Эскизный проект благоустройства набережной в границах улиц Павлодарской и Щербакова был представлен экспертам в сфере градостроительства и благоустройства на обсуждение.

Территория спланирована как природный парк площадью более 12 тысяч квадратных метров. Здесь будут размещены велодорожки, амфитеатр, детские площадки, тихие зоны отдыха и смотровые площадки с видом на Исеть. Работы по проектированию и обустройству общественной зоны "Атомстройкомплекс" выполняет за собственный счет.

"Для создания проекта мы опирались на утвержденную концепцию развития набережной реки Исеть в Екатеринбурге. В представленном варианте максимально сохранен природный ландшафт территории, объекты благоустройства встроены в рельеф. Зеленые насаждения подбирались с учетом карты теней, видового разнообразия и периодов цветения, чтобы скорректировать урбанизированную территорию и сделать ее ближе к природе. Все архитектурные решения подобраны с точки зрения их утилитарности и удобства эксплуатации", - отметила директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс", член совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга Екатерина Спирина.

Эксперты внесли ряд предложений, связанных с эксплуатацией территории и опытом озеленения общественных пространств. После одобрения проекта застройщик приступает к следующему этапу проектирования, связанному с подготовительными работами.