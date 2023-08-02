В Югре суд признал за военкоматами право мобилизовать граждан с бронью

Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры признал за военкоматами право призывать сотрудников предприятий с так называемой бронью, передает корреспондент Накануне.RU.

Работник "Сургутнефтегаза" Сергей Вахрамеев пытался оспорить свой призыв на военную службу в период частичной мобилизации. Однако Сургутский городской суд и суд апелляционной инстанции признали действия военкомата законными. Это следует из картотеки суда Югры.

В своем иске мужчина указал, что его включили в список работников "Сургутнефтегаза", подлежащих бронированию, а также заявил, что категория годности "А" ему была присвоена ошибочно, поскольку из-за наличия у него неврологического заболевания должна быть присвоена категория годности "В".

В решении суда говорится, что гражданин, прошедший военную службу и имеющий установленную категорию годности, должен заявить об имеющихся изменениях в состоянии своего здоровья, предъявить соответствующие документы, а также изъявить желание пройти освидетельствование для уточнения заболевания, после чего такой гражданин должен быть направлен военными комиссариатами в соответствующие медицинские организации на обследование.

Однако мужчина с жалобами на состояние здоровья прежде не обращался и при таких обстоятельствах у административного ответчика отсутствовали основания для установления административному истцу какой-либо иной степени годности к военной службе.

Также суд дал объяснения по наличию у нефтяника брони. Судьи сослались на "Методические рекомендации по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе ВС РФ и работающих в органах местного самоуправления и организациях, на период мобилизации и на военное время". В соответствии с документом, право на отсрочку от призыва у граждан с бронью есть.

"Забронированные граждане, пребывающие в запасе, зачисляются на специальный воинский учет и освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время на срок действия предоставленной отсрочки", — указано в документах суда.

Однако работодатель обязан правильно оформить документы. В случае с истцом, этого сделано не было.

"Как следует из материалов административного дела, указанные требования по бронированию выполнены не были, на специальный учет он поставлен не был, то есть фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала", — говорится в решении суда.

При этом в акте указано, что бронь не является абсолютным основанием для отсрочки.

"Кроме того, согласно пункту 5 Общего раздела указанных Методических рекомендаций, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан", — делает вывод суд.

В итоге суд апелляционной инстанции поддержал решение Сургутского городского суда и иск нефтяника не удовлетворил.