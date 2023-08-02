В Екатеринбурге на месте Широкореченского полигона может появиться школа

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время личного приема жителей Верх-Исетского района высказался о судьбе Широкореченского полигона. Он привел в пример ситуацию с аналогичным полигоном в Набережных Челнах (Татарстан), на месте которого построили школу.

"Как полигон его использовать уже не будут. Его мы поставили на рекультивацию, в этом году мы работы все завершаем. Как дальше? Посмотрим, как это будет себя вести. Я специально был в Челябинске, там в центре города – втрое больший по площади полигон. Есть хороший опыт в Набережных Челнах, там на месте полигона построили школу. Все технологии – под жестким контролем", - сказал Орлов.

Напомним, полигон для складирования и хранения отходов действовал с 1965 по 2015 год. Сейчас на его месте находится зеленый холм высотой около 45 м. Со временем за счет постепенного разложения мусора возвышенность осядет. Срок рекультивации составляет четыре года.