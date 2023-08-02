Подстанция "Районная" откроется после масштабной реконструкции - это основной питающий центр значительной части Владимирской области

3 августа во Владимире состоится открытие после комплексной реконструкции подстанции 220 кВ «Районная» – основного питающего центра столицы региона и значительной части Владимирской области.

В мероприятии примут участие министр ЖКХ Елена Семёнова и представители руководства филиала ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Центра, сообщает пресс-служба правительства региона.

Обновлённая подстанция преобразована в два современных автоматизированных энергообъекта разных классов напряжения – 220 кВ и 110 кВ. Общая трансформаторная мощность увеличена на 25 процентов – до 460 МВА, что обеспечило возможности для присоединения к сетям новых потребителей. Инвестиции в проект составили 5 млрд рублей.

Подстанция «Районная» оснащена высоконадёжным силовым оборудованием с системами самодиагностики, которое управляется в автоматизированном режиме.

Важно отметить, что это первый в Центральной России магистральный энергообъект, где внедрены комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией отечественного производства.