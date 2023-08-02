В Екатеринбурге появятся новые социальные объекты: здание ЕДШИ №11 и бассейн в лицее №12

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов начал сегодня свой рабочий день с личного приема жителей Верх-Исетского района и объезда его территории. Во время общения с горожанами мэр обсудил строительство сквера и школы, а позже проверил, как в лицее №12 возводят бассейн, в котором смогут плавать и лицеисты, и детвора из окружающих домов.

Вопросы жителей на приеме касались, например, реконструкции цветников и газонов вблизи 69 школы. Другой вопрос касался школы искусств, расположенной в здании лицея, и необходимости концертного зала для учеников.

"Эскизный проект завершим в середине августа. Земля есть. Школа будет на 850 мест", - заверил Алексей Орлов.

Другой вопрос касался окончания строительства школы №41. Орлов сообщил, что ее построят к декабрю 2023 г., а ученики сядут за парты в 2024 г. 41-я школа – первая, построенная по принципу государственно-частного партнерства.

"Мы 10 лет будем за нее рассчитываться. Опыт удачный, строительство идет полным ходом", – сказал мэр.

Высказался глава Екатеринбурга о будущем Широкореченского полигона.

"Как полигон его использовать уже не будут. Его мы поставили на рекультивацию, в этом году мы работы все завершаем. Как дальше? Посмотрим, как это будет себя вести. Я специально был в Челябинске, там в центре города – втрое больший по площади полигон. Есть хороший опыт в Набережных Челнах, там на месте полигона построили школу. Все технологии – под жестким контролем", – отметил градоначальник.

После этого мэр отправился в объезд района и начал его с осмотра сквера у школы №69. Там Орлову показали, как развивают прилегающий к учебному заведению сквер.

После этого градоначальник посетил лицей №12 (Бебеля, 122б). Там ему показали, в частности, проект будущего здания Екатеринбургской детской школы искусств №11 имени Светланова. Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал Орлову, что получено разрешение на использование расположенного рядом земельного участка, где построят здание школы. Площадь нового здания составит 4,6 тыс. "квадратов".

ЕДШИ №11 открылась в 2006 г., там занимается более 400 детей. Участок на улице Черепанова передан для школы, в 2024 г. заложат деньги на строительство здания.

"Мы научились быстро строить при наличии финансирования. За год ее можно построить", – сказал Накануне.RU Алексей Орлов.

В самом лицее №12 с 2009 г. не работал бассейн. Теперь выделены деньги на его реконструкцию. С 1 сентября 2023 г. дети смогут плавать в новом бассейне. В разговоре с журналистом Накануне.RU Алексей Орлов уточнил, что при наличии свободных "окон" заниматься в бассейне смогут не только ученики лицея №12.