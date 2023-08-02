02 Августа 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/pantin_anton/ Антон Пантин

В ХМАО "божественный облик в теле мужчины" сжег машину ГАИшников

Сегодня в Югорске прямо на парковке около здания ГИБДД по ул. Толстого человек поджег служебный автомобиль. О происшествии в своих социальных сетях сообщил депутат Югорска Антон Пантин, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам парламентария, один из сотрудников заметил противоправные действия и нарушитель практически сразу был задержан. Пожар быстро потушили, но патрульному транспортному средству все же нанесен ущерб.

Мужчина сжег машину ДПС(2023)|Фото: vk.com/pantin_anton/ Антон Пантин

Жители города сообщают, что задержанный, предположительно, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Мужчина сжег машину ДПС(2023)|Фото: vk.com/pantin_anton/ Антон Пантин

По данным telegram-канала Ural Mash, мужчина якобы называл себя "божественным обликом" в теле мужчины. Он неоднократно попадался на нарушениях ПДД, его штрафовали, увозили машину на стоянку. "Божественный облик", возмущенный, тем, что его "божественную колесницу" в очередной раз забрали, призвал в соцсетях сотрудников ГИБДД готовиться к ответу.

На странице мужчины в соцсетях имеются публикации фотографий заявления в полицию о "краже автомобиля" сотрудниками ГИБДД и заявления в агентство социального благополучия населения Югры с требованием к государству выплачивать ему деньги за добычу полезных ископаемых, поскольку он не имеет паспорта и не может трудоустроиться. В своем заявлении "божественный облик" великодушно указывает, что ему "хватит 50 тысяч рублей".

Теги: божественный облик, ДПС, задержание, патрульная машина, поджог


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