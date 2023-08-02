СМИ: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Киева

Президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, запрос Белого дома направлен на ускорение поставок оружия Тайваню на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая.

Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

В прошлом году The Wall Street Journal сообщало, что американские поставки оружия Украине задерживают вооружение Тайваня.

По словам представителей конгресса и правительства, знакомых с этим вопросом, поток оружия на Украину в настоящее время противоречит долгосрочной стратегии США по вооружению Тайваня против Китая. За год отставание увеличилось на 5 миллиардов. Тайваньские чиновники выражали обеспокоенность по этому поводу.