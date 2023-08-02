В школах Пскова учителя рассказали о зарплате 15-20 тысяч

На сессии Псковского областного Собрания депутатов глава регионального комитета по образованию Андрей Ермаков заявил, что средняя зарплата педагогов в области составляет 36 тысяч рублей. Это вызвало бурное обсуждение в парламенте, сообщает "Псковская лента новостей".

Некоторые предположили, что это зарплата при работе на две ставки. Сам Ермаков заявил, что и не подразумевал зарплату на одну ставку. А замгубернатора Вера Емельянова поддержала Ермакова, подчеркнув, что данная статистика соответствует всем правилам и нормам начисления зарплаты.

Интересно, что, по данным Государственной инспекции труда в регионе, по состоянию на 1 июля средняя зарплата в системе образования региона составила 30 тысяч рублей, отмечает издание, поговорившее с местными учителями.

Они рассказали, что зарплата при работе на ставку составляет около 17 тысяч, но все берут побольше. Еще 5 тысяч доплачивают за классное руководство. В результате и получаются более приличные цифры, но какой ценой они даются.

"Зарплата не очень привлекательная, поэтому и идут в школу работать не пойми кто. У нас в школе много молодых учителей. Но те, кто пришел в прошлом году, вообще никакие. Мне кажется, что порой в школу приходят работать те, кому больше идти некуда", - рассказала учительница биологии в одной из школ Пскова.

Подобная ситуация и в сфере здравоохранения, говорится в материале.

Накануне.RU ранее уже писало о том, что медианная зарплата школьных учителей в России на одну ставку составляет "чистыми" 15-20 тысяч рублей. А власти допустят к работе в школе выпускников колледжей. Председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов считает, что это делается для того, чтобы платить меньше менее квалифицированным кадрам. Многие учителя ожидают еще большего притока в школы недоучек. Власти же этой проблемы не замечают.