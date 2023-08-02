В Челябинске пьяный пациент угрожал расправой сотрудникам больницы

В Челябинске задержали пациента, который угрожал расправой медработникам в больнице №9, сообщили Накануне.RU в Росгвардии Уральского округа.

Инцидент произошел вечером 1 августа. В больнице сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам врач-травматолог рассказала, что у нее произошел конфликт с пьяным пациентом. Он не понимал, где находится, и угрожал медику и другим врачам физической расправой, размахивал руками, пытаясь ударить доктора.

Задержанным оказался дважды судимый местный житель. Его передали сотрудникам полиции.