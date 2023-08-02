Бразилия опасается резкого расширения блока БРИКС

Бразилия сопротивляется быстрому расширению блока БРИКС, тем не менее, эксперты считают, что обсуждения этого вопроса не избежать на предстоящем в августе саммите организации.

Группа, включающая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, в мировой политике воспринимается как противовес некоторым традиционным дипломатическим и экономическим союзам, таким как G7. Поскольку БРИКС принимает решения на основе консенсуса, без согласия Бразилии никакого расширения не будет.

На расширении организации настаивает Китай, стремящийся усилить свое политическое влияние на фоне противостояния с США в сфере торговли. Россия, оказавшаяся в частичной дипломатической изоляции на фоне военного конфликта на Украине, также "не упускает возможности завоевать расположение союзников", пишет Reuters.

Индия, которая долго опасалась расширения, сейчас готова рассмотреть возможность на принципиальном уровне. Наконец, ЮАР в этом году проводила саммит "Друзья БРИКС" для потенциальных членов организации.

В Бразилии же считают, что организация потеряет статусность и влияние, если допустит расширение.

Сейчас около 30 стран заявили о заинтересованности во вступлении в БРИКС, 22 страны подали официальные заявки на вступление.