В Челябинской области глава города получил представление из-за общежития, где нет горячей воды и разрушаются стены

В Челябинской области главе Кыштыма внесено представление из-за общежития, где нет горячей воды и разрушаются стены.

Напомним, речь идет о доме № 183 на улице Юлии Ичевой в Кыштыме. Как рассказали Накануне.RU в Народном фронте, жители общежития добиваются, чтобы здание признали ветхоаварийным. По словам жильцов, в здании постоянно происходят пожары, разрушаются стены, затоплены подвалы, а на стенах и потолках появилась плесень и грибок. В доме часто отключают свет и нет горячей воды. Администрация признает жилье пригодным для жизни. У дома даже есть управляющая компания, а жильцы платят за коммунальные услуги.

Прокуратура установила, что здание находится ненадлежащем состоянии, не соответствует санитарным нормам и требованиям. Однако мэрия города не провела оценку технического состояния дома и не приняла решение о признании здания аварийным. От главы города потребовали устранить нарушения.

"Администрацией Кыштымского городского округа принимаются меры к организации обследования указанного многоквартирного дома для получения заключения о его техническом состоянии и принятии решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, внесено представление директору муниципального предприятия "Многопрофильное предприятие" из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества.