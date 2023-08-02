02 Августа 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор в День ВДВ заявил об опасности купания в фонтанах

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что купание в фонтане является опасным.
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Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, фонтаны – это элементы благоустройства города, которые не предназначены для купания. Так, вода в фонтане обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, как в бассейнах. А высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов.

"В фонтанах зачастую купаются бездомные собаки, птицы, которые могут быть переносчиками заболеваний. Развлечение в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", - предупреждают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Стоит отметить, что сегодня, 2 августа, в России празднуют День ВДВ. В Санкт-Петербурге уже пообещали, что отключат фонтаны, если увидят в них купающихся десантников.

Теги: фонтаны, купание, День ВДВ, Роспотребнадзор


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