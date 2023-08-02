В подмосковном Одинцово рабочие из Индии устроили марш из-за невыплаты зарплаты

Огромная толпа мужчин-мигрантов ночью ходила по подмосковному Одинцово. Многочисленные очевидцы публикуют фото и видео "прогулки" в соцсетях. По данным паблика "Типичное Одинцово", толпа проследовала по улице Садовой к первому отделению полиции на Можайском шоссе.

Насколько можно судить по кадрам из соцсетей, движение было не стройное, но контролируемое полицией. Никаких официальных комментариев власти не давали. Очевидцы сообщают, что толпа дошла до участка полиции и потом разошлась.

Как оказалось, ночными гуляющими по городу оказались рабочие из Индии, которых оставили без зарплаты. Об этом редакции паблика "Типичное Одинцово" рассказал один из рабочих: "Это Одинцово, швейная фабрика, здесь мы работаем все из Индии. У нас два месяца зарплаты нет. Зарплата должна быть 30000 в месяц, но нам не оплатили. По 12 часов работаем, шесть дней в неделю. И очень строго с режимом, паспорта забирают, выходить не разрешают".

Напомним, в 2021 году полиция задержала десять человек после сообщений о массовой драке мигрантов в подмосковном городе Одинцово. Конфликт произошел в жилом комплексе "Одинбург", участники потасовки, вооруженные ножами и палками, громили расположенные поблизости строительные магазины.