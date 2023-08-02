Причиной крупного лесного пожара под Краснокамском стало неосторожное обращение с огнем

Причиной крупного лесного пожара под Краснокамском стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Тушение пожара было осложнено погодными условиями и тем, что воду приходилось брать за несколько километров от очага пожара, кроме того, в том районе сложная местность.

"Сейчас еще идут работы по контрольной проливке отдельных участков, сложная местность, торфяник", - заявил глава региона.

Вице-премьер краевого правительства Александр Борисов сообщил, лесному фонду в результате пожара был причинён незначительный ущерб, так как горело в основном болото, однако большой вред был причинен биологическим ресурсам, также огонь причинил дискомфорт жителям ближайших территорий.

Изначально небольшой пожар распространялся со скоростью 5-7 метров в минуту.

Напомним, пожар был обнаружен 29 августа. В течении четырех суток, не прекращая работу ночью, пожарные МЧС России не допустили перехода огня на населенный пункт. Пожар ликвидирован на площади 80,9 Га. 31 июля пожар удалось локализовать.

Добавим, что во время тушения лесного пожара в Краснокамском городском округе огнеборцы обнаружили испуганного, свернувшегося в клубок, ежика. Пожарные ликвидировали огонь, разбушевавшийся вокруг зверька, а лесного жителя забрали с собой и отпустили его на безопасной территории.