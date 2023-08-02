На Камчатке прокуратура проверяет данные об издевательствах над ребенком в лагере

На Камчатке прокуратура выясняет обстоятельства издевательств над ребенком в детском оздоровительном лагере "Металлист".

Как сообщает пресс-служба ведомства, ведется проверка по размещенному в социальных сетях видеоролику.

В аннотации к видеозаписи прикладывается сообщение якобы от матери мальчика. По ее словам, ей позвонил сын ,"плачет в трубку и говорит, что его вожатые и физрук связали и били по голове". Друг сына успел это снять на телефон и отправить женщине видео.

Также проверку начало следственное управление СК России по Камчатскому краю.

В июле в Челябинской области было возбуждено уголовное дело о халатности после смерти ребенка в летнем лагере. Тело 11-летнего мальчика обнаружили 26 июля в помещении корпуса лагеря в Саткинском районе. Рядом с ребенком был баллончик с газосодержащей смесью.