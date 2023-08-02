Останина: Единое пособие получают лишь четверть детей

Только каждый четвертый российский ребенок получил право на единое пособие, которое с 1 января 2023 года заменило пять различных социальных выплат семьям с детьми. Такой вывод сделала из отчета главы Социального фонда Сергея Чиркова председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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Всего в России около 30 млн несовершеннолетних, а пособие получают 8,6 млн, то есть менее 30%.

"А где же остальные, спрашивается? Неужели так обеспечены семьи с детьми или все-таки критерии выплат, установленные Правительством в виде 1 прожиточного минимума плюс имущественный ценз, отсекли от государственной выплаты почти 19 миллионов ребятишек?" - написала депутат.

Она напомнила, что ранее Счетная палата, проверив порядок предоставления единого пособия в ряде регионов, заявила о неправомерности отказов в 62% случаев. То есть если взять все отказы, то почти две трети из них были неправомерными.

Останина просит писать ей на почту в Госдуму о нарушении прав при назначении единого пособия. И считает, что эту выплату нужно взять на депутатский контроль.

Напомним, единое пособие назначается семьям с детьми с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека в регионе. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от того, какой суммы не хватает семье, чтобы выйти на границу бедности. Этот порядок критикуют многие эксперты. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов описывает ситуацию так: хочешь получить поддержку на детей от государства - стань нищим.

Интересно, что официально за чертой бедности в России находится около 13% населения. Но при этом выплаты по причине крайне бедности (нуждаемости) получают почти 30% детей. То есть доля детей, живущих в условиях нищеты, вдвое выше доли нищего населения в целом. Это связано с тем, что с увеличением количества семей с детьми растет и вероятность ее бедности. Иными словами, нищета в России относится прежде всего к семьям с детьми. Об этой беде Накануне.RU недавно писало в статье "Многодетные должны перестать быть многобедными".