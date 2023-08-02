Останина: Единое пособие получают лишь четверть детей

02 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Останина: Единое пособие получают лишь четверть детей

Только каждый четвертый российский ребенок получил право на единое пособие, которое с 1 января 2023 года заменило пять различных социальных выплат семьям с детьми. Такой вывод сделала из отчета главы Социального фонда Сергея Чиркова председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Читайте также:

Всего в России около 30 млн несовершеннолетних, а пособие получают 8,6 млн, то есть менее 30%.

"А где же остальные, спрашивается? Неужели так обеспечены семьи с детьми или все-таки критерии выплат, установленные Правительством в виде 1 прожиточного минимума плюс имущественный ценз, отсекли от государственной выплаты почти 19 миллионов ребятишек?" - написала депутат.

Она напомнила, что ранее Счетная палата, проверив порядок предоставления единого пособия в ряде регионов, заявила о неправомерности отказов в 62% случаев. То есть если взять все отказы, то почти две трети из них были неправомерными.

Останина просит писать ей на почту в Госдуму о нарушении прав при назначении единого пособия. И считает, что эту выплату нужно взять на депутатский контроль.

Напомним, единое пособие назначается семьям с детьми с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека в регионе. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от того, какой суммы не хватает семье, чтобы выйти на границу бедности. Этот порядок критикуют многие эксперты. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов описывает ситуацию так: хочешь получить поддержку на детей от государства - стань нищим.

Интересно, что официально за чертой бедности в России находится около 13% населения. Но при этом выплаты по причине крайне бедности (нуждаемости) получают почти 30% детей. То есть доля детей, живущих в условиях нищеты, вдвое выше доли нищего населения в целом. Это связано с тем, что с увеличением количества семей с детьми растет и вероятность ее бедности. Иными словами, нищета в России относится прежде всего к семьям с детьми. Об этой беде Накануне.RU недавно писало в статье "Многодетные должны перестать быть многобедными".

Теги: единое пособие, Нина Останина, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети