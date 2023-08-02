В Екатеринбурге пенсионер отдал мошеннику 700 тысяч рублей под предлогом подключения вышек 5G

В Екатеринбурге лжепровайдер выманил у пенсионера почти 700 тысяч рублей под предлогом подключения вышек 5G.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось в Чкаловском районе: пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился провайдером одной из сотовых компаний. Он заявил, что якобы проводится подключение вышек 5G, и во избежание несанкционированной смены абонентских номеров необходимо настроить свою сим-карту. Лжеспециалист пояснил пенсионеру, что для этого надо установить специальное мобильное приложение.

Мужчина согласился и под диктовку звонившего выполнил все его указания, в итоге предоставив неизвестному доступ к своему телефону. Через удаленное управление мобильным устройством злоумышленник перевел с банковского счета уральца около 700 тысяч рублей, после чего приложение было заблокировано. Деньги, которые были на счету пенсионера, были оформлены им в кредит на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.