02 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото: Национальное телевидение Нигера

Новые власти Нигера открыли границы с пятью государствами

Власти Нигера открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, закрытые после государственного переворота в стране. Об этом сообщило AFP со ссылкой на представителя военных.

Уточняется, что сухопутные и воздушные границы вновь открыты с сегодняшнего дня.

Как сообщалось, государственный переворот в Нигере может перерасти в вооруженное противостояние в Западной Африке с вовлечением соседних стран.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит полтора десятка государств, пригрозили нигерийским военным интервенцией, если те не вернут власть свергнутому президенту и его администрации.

Теги: нигер, переворот, границы


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