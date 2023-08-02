Новые власти Нигера открыли границы с пятью государствами

Власти Нигера открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, закрытые после государственного переворота в стране. Об этом сообщило AFP со ссылкой на представителя военных.

Уточняется, что сухопутные и воздушные границы вновь открыты с сегодняшнего дня.

Как сообщалось, государственный переворот в Нигере может перерасти в вооруженное противостояние в Западной Африке с вовлечением соседних стран.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит полтора десятка государств, пригрозили нигерийским военным интервенцией, если те не вернут власть свергнутому президенту и его администрации.