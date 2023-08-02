Осужденному по делу о растрате денег завода имени Дзержинского смягчили вид наказания

Пермский предприниматель Денис Овчинников, осужденный за пособничество в растрате 141 млн руб. Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД) и растрате имущества "Автобазы", освобожден из колонии-поселения.

Как сообщает "Ъ-Прикамье", еще в декабре прошлого года Мотовилихинский райсуд Перми удовлетворил его ходатайство о замене наказания более мягким видом. Неотбытую часть наказания осужденному заменили исправительными работами сроком на два года.

Напомним, в 2020 году предприниматель был приговорен к окончательному наказанию в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Затем он продолжил отбывать наказание в колонии-поселении.

Согласно данным следствия по делу о растрате имущества МУП "Автобаза администрации Перми", Денис Овчинников, занимая должность директора предприятия, реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб.