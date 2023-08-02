Осужденному по делу о растрате денег завода имени Дзержинского смягчили вид наказания

02 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Осужденному по делу о растрате денег завода имени Дзержинского смягчили вид наказания

Пермский предприниматель Денис Овчинников, осужденный за пособничество в растрате 141 млн руб. Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД) и растрате имущества "Автобазы", освобожден из колонии-поселения.

Как сообщает "Ъ-Прикамье", еще в декабре прошлого года Мотовилихинский райсуд Перми удовлетворил его ходатайство о замене наказания более мягким видом. Неотбытую часть наказания осужденному заменили исправительными работами сроком на два года.

Напомним, в 2020 году предприниматель был приговорен к окончательному наказанию в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Затем он продолжил отбывать наказание в колонии-поселении.

Согласно данным следствия по делу о растрате имущества МУП "Автобаза администрации Перми", Денис Овчинников, занимая должность директора предприятия, реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб.

Теги: Денис Овчинников, суд, ЗиД, растрата, завод имени Дзержинского


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2020 15:25 Мск Пермский краевой суд изменил приговор бывшему исполнительному директору ЗиДа
Ранее 16.12.2020 09:55 Мск Пермский краевой суд начал новое рассмотрение дела бывшего исполнительного директора ЗиДа
Ранее 28.10.2020 15:23 Мск Пермский краевой суд вновь рассмотрит дело бывшего исполнительного директора пермского машзавода имени Дзержинского
Ранее 19.07.2019 14:46 Мск Бывший исполнительный директор пермского машзавода имени Дзержинского обжаловал приговор за кражу денег предприятия
Ранее 14.06.2019 13:05 Мск В Перми бывший исполнительный директор машзавода имени Дзержинского получил семь лет за махинации с деньгами предприятия
Ранее 25.07.2018 10:14 Мск Дело бывшего исполнительного директора Машзавода имени Дзержинского в Перми поступило в суд
Ранее 29.10.2015 16:15 Мск Следователям не удалось повторно арестовать гендиректора ЗиДа
Ранее 24.09.2015 14:00 Мск Правительство Пермского края отказалось поддерживать ЗиД: Он же банкрот!
Ранее 23.09.2015 11:35 Мск ЗиД собирает растерянные контракты: "К концу года будем выходить из банкротства"
Ранее 11.08.2015 12:51 Мск Работников ЗиДа услышала Госдума, но не Басаргин: в Перми прошел очередной митинг за спасение оборонного предприятия
Ранее 08.08.2015 09:41 Мск Рабочие оборонного завода им. Дзержинского в Перми митинговали против его развала

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети