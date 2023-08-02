В Челябинске вандалы повредили батут и систему освещения в скверах

В Ленинском районе Челябинска участились случаи вандализма в общественных пространствах. Об этом сообщил глава района Александр Орел, передает корреспондент Накануне.RU.

В сквере перед ДК "Станкомаш" неизвестные сняли защитные клеймы для болтов и гаек и повредили канат на детском игровом комплексе. В нескольких местах проломлен террасный настил амфитеатров и разрезана лента батута.

В садово-парковом комплексе "Плодушка" украли фотореле из одного из шкафов управления, отвечающее за включение наружного освещения, на двух других шкафах были сорваны датчики фотореле. В результате часть освещения в парке не работает.

По данным факта поданы заявления в полицию. Глава района отметил, что эти случаи не являются гарантийными, поэтому ремонтные работы придется проводить за счет бюджета района.