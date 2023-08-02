В Китае сменено руководство ракетными войсками

В Китае произошла полная смена командования ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает гонконгская South China Morning Post.

В конце июля в тайваньских и индийских СМИ начало обсуждаться обострение ситуации в ядерных силах НОАК. Заместитель командующего ракетными войсками НОАК У Гохуа скончался при загадочных обстоятельствах 6 июня. Он будто бы продал информацию о ракетных силах США, и китайские власти начали чистки. А командующий ракетными войсками НОАК Ли Юйчао не появился на церемонии повышения в звании китайских военных в конце июня. Его отсутствие вызвало слухи о том, что командующий, возможно, находится под следствием. Как стало известно позже, Ли Юйчао был арестован, как и несколько высокопоставленных офицеров НОАК. С этим скандалом, возможно, было связано и увольнение Цинь Гана, не появлявшегося на публике месяц, с должности министра иностранных дел.

Как пишет South China Morning Post, в Китае ведется расследование против главы стратегических ракетных сил генерала Ли Юйчао, замначальника объединенного штаба ЦВК, замглавкома ракетных войск и генерал-лейтенанта Чжан Чжэньчжуна и экс-заместителя командующего, бывшего главы управления вооружений ракетных войск генерал-майора Лю Гуанбиня. При этом никаких официальных сообщений по этому поводу не было.

Новым главой ракетных войск НОАК станет бывший заместитель командующего ВМС Ван Хоубинь, сообщила китайская государственная телекомпания CCTV. Как подчеркивает Bloomberg, впервые за 40 лет эта должность досталась выходцу не из ракетных войск, что может указывать на опасения высшего руководства насчет преданности в рядах прежнего руководства ракетными войсками.

Тайваньское издание Taipei Times предположило, что глава КНР Си Цзиньпин предпринял поездку в расположении Восточного командования НОАК, чтобы убедиться в устойчивости своих позиций в армии.

Китаевед Николай Вавилов выдвигает несколько предположений. Он не исключает, что часть руководства НОАК через слив американцам секретной информации пыталась лоббировать идею компромисса по Тайваню, что по сути является "бархатным заговором против Си Цзиньпина с китайской спецификой".

"Самое предварительное знакомство с заменами руководства говорит о том, что это представители флота и Фуцзяньской группировки — потенциально люди фуцзяньца, члена Центрального военного комитета адмирала Мяо Хуа — сторонники военной операции на Тайване. Кнопка теперь в их руках. Командующий Ван Хоубинь — замкомандующий базы ВМФ Чжоушань - это место, которое уже для многих русских инсайдеров говорит само за себя. Далее замначштаба Южного флота — Южно-Китайское море. Ядерная война планируется, видимо, в основном здесь", - написал Вавилов.

Он уверен, что Китай стал еще на шаг ближе к войне за Тайвань, но в ближайшие месяцы она вряд ли начнется, так как Пекин будет занят чистками в армейских верхах. С другой стороны, полностью исключать ее нельзя.